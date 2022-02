Ucraina, Casa Bianca: summit Biden-Putin? Solo con de-escalation

Joe Biden non ha intenzione di partecipare ad un summit con Vladimir Putin.

Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki poco dopo che il segretario di stato Usa, Antony Blinken, ha cancellato l'incontro con il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, previsto per giovedì. "La diplomazia non può avere successo a meno che la Russia non cambi corso", ha aggiunto, ponendo come condizione per un summit tra i due leader la "de-escalation" russa, "che significa muovere le truppe".