Ucraina, capo di stato maggiore russo al fronte sfugge a un attacco

Il capo dello stato maggiore russo, generale Valery Gerasimov, ha visitato la scorsa settimana postazioni in prima linea nell'Ucraina orientale nel tentativo di rinvigorire l'offensiva delle forze di Mosca.

A darne notizia è il New York Times, che cita funzionari ucraini e statunitensi. Secondo le fonti, durante la sua visita Gerasimov è sfuggito a un attacco ucraino contro una scuola utilizzata come base militare nella città di Izium, controllata dai russi: circa 200 soldati, tra cui almeno un generale, sarebbero stati uccisi nel bombardamento ma Gerasimov era già ripartito per la Russia.