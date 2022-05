Ucraina, Borrell: "Putin è stato chiaro, non vuole fermare la guerra"

Il percorso diplomatico per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina "non c'è" non perché i partner non lo vogliono - "noi lo vogliamo" - ma perché Putin è stato "cristallino".

Lo ha detto l'Alto rappresentante per la Politica estera Ue, Josep Borrell. Il leader del Cremlino "non vuole fermare la guerra perché ha obiettivi militari e finché non li raggiunge continuerà a combattere, lo ha detto a chiunque gli ha parlato", ha sottolineato Borrell a margine del G7.