Ucraina, Mattarella: "Mosca brutale, legittima la resistenza di Kiev" | Il Papa e l'omicidio Dugina: "Innocenti pagano i costi della guerra"

L'Ucraina "si batterà fino alla fine" contro l'aggressore russo e "non farà alcuna concessione o compromesso con il nemico". Lo ha detto Volodymyr Zelensky in un discorso in video per il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che segna anche esattamente i sei mesi dall'inizio dell'invasione. "Non ci importa che esercito abbiate, ci interessa solo della nostra terra. Combatteremo per essa fino alla fine", ha dichiarato.