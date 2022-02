Ucraina, Blinken: "Sull'orlo dell'invasione, ma avanti con la diplomazia"

"Da quanto vediamo tutto sembra suggerire che siamo sull'orlo di un'invasione".

Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken alla Cnn in merito alla crisi in Ucraina, sottolineando: "Noi crediamo che Putin abbia preso la sua decisione, ma finché i tank non si muovono e gli aerei non sono in volo, utilizzeremo tutte le opportunità a nostra disposizione per verificare se la diplomazia possa dissuadere Mosca dall'andare avanti".