Ucraina, Blinken: gli Usa lavorano per inviare jet polacchi a Kiev

Gli Stati Uniti "stanno lavorando attivamente" per un accordo con la Polonia in vista dell'invio di jet di guerra all'Ucraina.

Lo ha detto il segretario di Stato Antony Blinken in conferenza stampa in Moldavia, aggiungendo: "L'invasione dell'Ucraina portata avanti dalla Russia è una violazione dell'integrità territoriale del Paese. Mosca ha iniziato una guerra non provocata".