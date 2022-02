Ucraina, Blinken: Biden pronto a incontrare Putin in ogni momento

Joe Biden è pronto a incontrare Vladimir Putin "in ogni momento e in qualunque formato".

Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken parlando della crisi in Ucraina, aggiungendo che "la diplomazia è possibile fino a quando i carri armati non sono realmente in movimento". Intanto, al termine del colloquio telefonico tra Macron e Putin, l'Eliseo ha detto che i due leader sono d'accordo sulla necessità di lavorare a un cessate il fuoco nel Donbass.