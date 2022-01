Ucraina, Biden-von der Leyen: "Lavoriamo per gas all'Ue da più fonti"

ansa

Gli Stati Uniti e l'Unione europea, nell'ambito della crisi in Ucraina, stanno lavorando insieme per assicurare "sufficienti e tempestive forniture di gas naturale all'Europa da diverse fonti per evitare shock alle forniture". Lo affermano il presidente americano Joe Biden e quello della Commissione europea Ursula von der Leyen in una nota congiunta.