Ucraina, Biden stronca il piano della Cina: "Se piace a Putin non va"

"Ci sono vantaggi solo per la Russia in quel piano" "Ci sono vantaggi solo per la Russia in quel piano", ha rincarato il presidente Usa in un'intervista a Abc News sottolineando che l'idea che la Cina "negozi l'esito di una guerra totalmente ingiusta per l'Ucraina non è razionale". Mentre, ha assicurato, se il Dragone fornisse armi alla Russia gli Usa "risponderebbero".

I giudizi dei leader ucraini Dopo le bocciature di Ue, Usa e Nato, anche i leader ucraini hanno espresso giudizi più netti. Nel documento "ci sono vari elementi sui quali siamo d'accordo, ma almeno uno su cui non lo siamo, ed è la richiesta della fine delle sanzioni unilaterali", ha notato il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Bocciatura piena per il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak: "Se si pretende di essere un attore globale, non si offre un piano irrealistico. Non si scommette su un aggressore che ha violato la legge internazionale e che perderà la guerra. Non è lungimirante. Cina, la finestra di opportunità non è infinita", afferma in un tweet.

Zelensky punta a incontrare Xi Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dal canto suo, ha accolto con favore alcuni elementi della mossa cinese ma ha chiarito che solo il Paese in cui si sta combattendo una guerra dovrebbe essere iniziatore di un piano di pace, puntando ancora a incontrare Xi e notando che il piano di Pechino sembrava dimostrare che "c'è rispetto per la nostra integrità territoriale e per i problemi di sicurezza".

Lukashenko a Pechino dal 28 febbraio al 2 marzo Il Dragone non appare però intenzionato a mollare la partnership "senza limiti" con la Russia. Ma rivendica la sua neutralità anche diplomatica. Lukashenko, il presidente bielorusso, che ha fatto sapere di aver avuto venerdì "una lunga conversazione" con Putin, sarà a Pechino dal 28 febbraio al 2 marzo "su invito di Xi", ha riferito una nota della diplomazia cinese. Il fedele alleato di Mosca e il leader del Pcc hanno siglato una partnership strategica quando si sono visti nella città uzbeka di Samarcanda a settembre 2022. Un anno fa la Bielorussia ha permesso alle truppe del Cremlino di usare il suo territorio come trampolino per aggredire Kiev. Lukashenko, a inizio mese, ha detto che il suo Paese era pronto a farlo di nuovo alimentando nuovi timori in Ucraina.