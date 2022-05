Ucraina, Biden: "Putin vuole anche cancellarne la cultura"

Vladimir Putin non solo vuole "conquistare l'Ucraina, ma vuole anche cancellarne la cultura".

Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel suo discorso per la cerimonia di laurea dei cadetti dell’Accademia navale di Annapolis. Il capo della Casa Bianca ha inoltre criticato il presidente cinese Xi Jinping, spiegando che "sbaglia nel dire che le democrazie non sono sostenibili nel XXI secolo e che non hanno il tempo necessario per rispondere ai cittadini".