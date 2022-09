Ucraina, Austin: la guerra sta cambiando e anche la nostra missione

Alla riunione dei ministri della Difesa dei Paesi Nato a Ramstein, il segretario della Difesa Usa Lloyd Austin ha affermato: "Siamo di fronte a un nuovo momento chiave della guerra e così cambia anche la missione di questo contact group".

Austin ha chiarito che "non vogliamo vivere in un mondo dove le grandi potenze spostano i confini", ha sottolineato gli "evidente successi di Kiev sul campo di battaglia" e ha annunciato l'approvazione da parte degli Usa di ulteriori aiuti militari all'Ucraina per 675 milioni di dollari.