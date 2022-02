Ucraina: "Attivato il Trattato di Vienna, Mosca spieghi le truppe al confine"

"Abbiamo ufficialmente attivato il meccanismo di riduzione del rischio, secondo il paragrafo tre del Trattato di Vienna, e chiesto alla Russia di fornire spiegazioni dettagliate sulle attività militari nelle zone adiacenti al territorio dell'Ucraina e nella Crimea temporaneamente occupata".

Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. La Russia ha "48 ore per rispondere" e in caso contrario l'Ucraina "si rivolgerà a Mosca, così come agli altri Stati partecipanti al Documento di Vienna, per convocare una riunione straordinaria dove la Russia dovrà fornire spiegazioni".