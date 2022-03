Ucraina, ambasciatore italiano: ancora 400 connazionali nel Paese

"Gli italiani in Ucraina erano inizialmente 2mila, ora sono 400.

Molti di loro vogliono rimanere perché hanno la loro vita in Ucraina, con mogli e figli. Ma alcuni sono purtroppo intrappolati, non riescono a lasciare il Paese". Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia in Ucraina, Pier Francesco Zazo, spiegando che "il fatto che l'ambasciata italiana sia ancora presente in Ucraina rappresenta un aspetto importante, apprezzato dal governo ucraino, ma anche un sostegno psicologico per gli italiani presenti".