Ucraina, Aiea invierà missioni in tre centrali nucleari

L'Aiea invierà in Ucraina nuove missioni in tre centrali nucleari.

Lo ha annunciato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Mariano Grossi, in un comunicato. "A seguito di una richiesta dell'Ucraina, è stato raggiunto un accordo tra il governo e l'Aiea per l'invio di squadre di esperti di sicurezza nucleare in Ucraina meridionale, a Khmelnytskyi e a Rivne - si legge nella nota -. In base all'accordo, l'Aiea invierà anche una missione di esperti a Chernobyl, la terza dall'inizio del conflitto".