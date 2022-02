Ucraina, accordo unanime Ue sul primo pacchetto di sanzioni a Mosca

"E' un momento particolarmente pericoloso per l'Ue.

La Russia ha messo in campo una chiara escalation, questi sviluppi seguono l'agenda del Cremlino sin dal 2008 e dal 2014. Di fronte a questa situazione gli europei, con una risposta rapida, in 24 ore hanno raggiunto un accordo unanime per un pacchetto di sanzioni contro la Russia. Putin non è incluso nelle sanzioni Ue". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue della Politica estera Josep Borrell al termine della riunione dei ministri degli Esteri europei.