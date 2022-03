Ucraina, a Kiev scatta il coprifuoco fino a mercoledì mattina

Nuovo coprifuoco a Kiev.

Il corrispondente della Bbc nella capitale ucraina, James Waterhouse, annuncia che a Kiev il coprifuoco scatterà alle 20 di stasera e sarà in vigore fino alle 7 di mercoledì mattina. Le autorità riferiscono che chiunque verrà visto per le strade (senza un pass speciale o non dirigendosi verso un rifugio) negli orari del coprifuoco verrà considerato un nemico", aggiunge il giornalista.