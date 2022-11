Twitter, dopo referendum online Musk ripristina account banditi

Elon Musk, nuovo patron di Twitter, continua a far parlare di sé.

Ha infatti annunciato che ripristinerà gran parte degli account banditi precedentemente, dopo che il suo referendum lampo tra gli utenti (oltre 3 milioni di voti) si è concluso con il 72% di sì e il 28% di no. "Il popolo ha parlato, l'amnistia comincia la prossima settimana", ha twittato. Nei giorni scorsi aveva usato un referendum analogo per riammettere Donald Trump su Twitter, ma il tycoon per ora sembra che preferisca restare sul suo social Truth.