Twitter, hackerato l'account dell'a.d. Jack Dorsey | Messaggi offensivi rimossi dopo venti minuti

Fra i 15 tweet partiti dall'account di Dorsey uno recitava: "i nazisti non hanno fatto nulla di sbagliato", facendo il paio con uno dei tweet reali di Dorsey in cui ribadiva l'impegno della società ad "aiutare il benessere collettivo e una conversazione pubblica civile".



Non è chiaro come e attraverso quale via l'attacco sia stato portato a termine, se tramite la piattaforma o tramite un'app terza che Dorsey ha usato per accedere al servizio. I tweet sono stati inviati via Cloudhopper, acquistata da Twitter nel 2010 per migliorare il suo servizio, e questo sembra indicare che l'intrusione è legata a un'app terza e non al furto della password di Dorsey.



In ogni caso, per una società come Twitter che si è impegnata a fare della sicurezza la sua priorità, l'attacco è uno schiaffo che rischia di alimentare dubbi sugli sforzi dell'azienda.