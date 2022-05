Twitter, Elon Musk: "Un errore bloccare Trump, rimuoverei il divieto"

Vietare Twitter a Donald Trump "è stato un errore": i divieti permanenti dovrebbero essere "estremamente rari".

E' quanto affermato da Elon Musk intervenendo a un evento del Financial Times. Nel caso in cui la sua operazione per acquistare Twitter andasse in porto, Musk ha detto che rimuoverebbe quindi il divieto imposto all'ex presidente degli Stati Uniti, bloccato per "incitamento alla violenza" dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio in seguito alla sua sconfitta alle elezioni.