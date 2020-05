Twitter: "Chi vorrà potrà lavorare da casa per sempre"

Twitter intende consentire ai suoi dipendenti di lavorare a casa per sempre, almeno a coloro che possono effettuare le loro funzioni lontano dall'ufficio. "Gli ultimi mesi hanno dimostrato" che il lavoro da casa "può funzionare. Se i nostri dipendenti sono in un ruolo e in una situazione che consente loro di lavorare da casa e se vogliono continuare a farlo per sempre lo renderemo possibile", afferma la società sul suo blog.