Twitter, azionisti approvano l'offerta d'acquisto di Elon Musk

Gli azionisti di Twitter hanno approvato l'offerta di acquisto da 44 miliardi di dollari da parte di Elon Musk.

Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando il conteggio preliminare dei voti. L'operazione è diventata oggetto di una causa perché l'imprenditore, che è il maggiore azionista della società con una quota di circa il 10%, ha cercato di ritrattare l'offerta, accusando Twitter di non aver fornito i dati richiesti per concludere l'affare. Gli azionisti, allora, lo hanno citato in tribunale perché rispetti l'accordo.