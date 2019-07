Tweet razzisti di Trump, Trudeau: "La diversità è la nostra forza"

Dopo Theresa May, anche il premier canadese Justin Trudeau ha criticato Donald Trump, pur senza nominarlo, per i suoi tweet razzisti. "Penso che i canadesi, e di fatto tutto il mondo, sappiano esattamente ciò che penso dei suoi commenti", ha dichiarato. "La diversità del nostro Paese è una delle nostre forze più grandi e una fonte di forza e di orgoglio incredibile per i canadesi, e noi continueremo a difenderla", ha aggiunto.