Tutela Monte Bianco, l'Italia protesta con la Francia

L'ambasciata italiana a Parigi ha espresso formalmente alle autorità francesi "il forte disappunto" per le misure di protezione del sito naturale del Monte Bianco adottate dalla Prefettura dell'Alta Savoia e che hanno investito anche territori sotto sovranità di Roma. "Tali misure unilaterali, che non possono e non devono incidere sul territorio italiano - spiega la Farnesina - non potranno avere alcun effetto e non sono riconosciute dall'Italia".