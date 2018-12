Turiste scandinave uccise in Marocco, arrestato uno svizzero

Un uomo svizzero che vive in Marocco è stato arrestato a Marrakech per presunti legami con i sospetti arrestati nei giorni scorsi per l'omicidio delle due turiste scandinave. L'uomo, imbevuto di ideologia estremista e con anche la cittadinanza spagnola, è "sospettato di aver insegnato ad alcune delle persone coinvolte in questo caso ad usare gli strumenti di comunicazione delle nuove tecnologie e di averle addestrate a sparare", riferisce la polizia.