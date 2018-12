Turiste scandinave uccise in Marocco, arrestate altre 9 persone

Altre nove persone sono state arrestate in Marocco per l'assassinio di due turiste scandinave (una norvegese, l'altra danese) da parte di jihadisti nelle montagne dell'Alto Atlante. Lo ha reso noto la polizia. I sospettati sono stati arrestati per i loro "presunti legami con i responsabili dell'attacco terroristico". Un video diffuso in rete, in cui si vede la decapitazione di una delle due ragazze, è stato ritenuto autentico.