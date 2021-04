Turismo in Grecia, via la quarantena se si è vaccinati o negativi al tampone

Afp

La Grecia fa un passo avanti verso la riapertura del turismo abolendo l'obbligo di quarantena per i visitatori in arrivo da oltre 30 Paesi, a patto che siano vaccinati contro il coronavirus o siano risultati negativi al tampone anti-Covid. Lo ha annunciato un funzionario del ministero del Turismo. Da lunedì prossimo quindi, questi cittadini - provenienti dall'Ue e da altri cinque Paesi incluso il Regno Unito - non saranno più soggetti all'isolamento.