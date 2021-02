Turchia, si fa un selfie con la moglie incinta e poi la getta dalla scogliera

Un ultimo selfie felici prima di darle la morte. Hakan Aysal, 40 anni, ha scattato un'ultima foto-ricordo delle vacanze davanti al panorama mozzafiato della Valle delle Farfalle, a Fethiye, in Turchia, in compagnia della moglie Semra, di 32 anni, incinta di sette mesi, prima di ucciderla. Dopo lo scatto, infatti, ha spinto la donna giù dalla scogliera di 300 metri d'altezza, non lasciandole scampo. I fatti risalgono al 2018 e inizialmente si pensò a un incidente. Dopo anni di indagini, la verità. Il movente? Incassare l'assicurazione sulla vita della donna.