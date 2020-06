Turchia risponde a Macron: la Francia fa un gioco pericoloso in Libia

"Con il sostegno che offre da anni agli attori illegittimi" come il generale Khalifa Haftar, "la Francia ha una parte importante di responsabilità nella caduta della Libia nel caos. Da questo punto di vista, è in realtà la Francia a fare un gioco pericoloso". Lo scrive in una nota il portavoce del ministero degli Esteri turco, Hami Aksoy, utilizzando la stessa espressione rivolta ad Ankara dal presidente francese Emmanuel Macron.