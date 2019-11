Turchia, rilasciati reporter veterani Altan e Ilicak

Un tribunale di Istanbul ha condannato, ma contestualmente ha deciso il rilascio sotto controllo giudiziario, dei giornalisti veterani Ahmet Altan e Nazli Ilicak, sotto processo per sostegno al golpe del 2016 attribuito alla rete di Fethullah Gulen. La stessa corte ha inoltre assolto l'accademico Mehmet Altan, fratello di Ahmet, che non era in carcere.