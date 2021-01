Turchia, presidente Erdogan: "Costruiremo un Paese grande e potente"

"Faremo i passi necessari nella nostra nazione per costruire una Turchia grande e potente, con la partecipazione di tutti i segmenti del nostro Paese". Lo ha sottolineato il presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha tenuto un discorso in videoconferenza. "Con le riforme che implementeremo nell'economia e nel diritto - ha aggiunto - siamo determinati a rafforzare ulteriormente il nostro Paese in investimenti, produzione, occupazione e libertà".