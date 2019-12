Turchia, il Parlamento condanna voto Usa sul genocidio armeno

Il Parlamento turco ha approvato una dichiarazione di condanna della risoluzione del Senato Usa che ha riconosciuto il genocidio armeno, come fatto in precedenza dalla Camera dei rappresentanti americana. La Turchia non riconosce la morte di centinaia di migliaia di armeni durante la Prima guerra mondiale come un genocidio, sostenendo che sia avvenuta nell'ambito del conflitto, con perdite da entrambe le parti, e che non fu pianificata.