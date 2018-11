Turchia, gli Usa mettono taglie milionarie su 3 leader del Pkk curdo

Gli Stati Uniti hanno messo taglie milionarie su tre leader del Pkk curdo. Le taglie arrivano a 5 milioni di dollari per Murat Karayilan, 4 milioni per Cemil Bayik e 3 milioni per Duran Kalkan. I tre, secondo l'intelligence turca, si nascondono nelle roccaforti dell'organizzazione tra le montagne a nord dell'Iraq. L'iniziativa appare come un nuovo segnale di avvicinamento tra Washington e Ankara.