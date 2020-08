Turchia: gli Emirati tradiscono la causa palestinese

La Turchia ha attaccato gli Emirati Arabi per aver siglato un accordo con Israele sulla normalizzazione delle relazioni: "tradiscono la causa palestinese", ha affermato il ministero degli Esteri di Ankara in una nota. "Gli Emirati Arabi Uniti stanno cercando di presentare questa intesa come una sorta di sacrificio per la Palestina, ma al contrario stanno tradendo la causa palestinese per servire i loro interessi particolari", si legge.