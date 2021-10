Turchia, estese per 2 anni le missioni militari in Siria e Iraq

ansa

Esteso per altri due anni il mandato per le missioni militari della Turchia in Siria e Iraq. Il Parlamento di Ankara ha approvato la richiesta di autorizzazione presentata dal presidente Erdogan. La mozione è stata approvata con i voti dell'Akp di Erdogan, dell'alleato di estrema destra Mhp e del nazionalista Iyi, che è all'opposizione. Oltre al filo-curdo Hdp, hanno votato contro anche i deputati del socialdemocratico Chp.