Turchia, Erdogan: "Non cederemo al ricatto delle sanzioni Ue"

"I nostri interlocutori hanno capito che il linguaggio delle minacce non porta a nulla e che la Turchia non si sottometterà a ricatti e banditismo". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a una settimana dal Consiglio europeo in cui verrà discussa l'ipotesi di sanzioni contro Ankara per le controverse prospezioni energetiche nel Mediterraneo orientale, in aree che la Grecia e Cipro rivendicano come proprie zone economiche.