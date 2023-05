Turchia, seggi aperti per il ballottaggio Erdogan-Kilicdaroglu

Si sono aperti i seggi per il secondo turno delle elezioni presidenziali in Turchia e, salvo improbabili sorprese elettorali, è attesa la vittoria del capo dello Stato turco uscente, Recep Tayyip Erdogan, contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu.

Per la prima volta nella sua storia politica, Erdogan è finito al ballottaggio, ancorché con un vantaggio di 2,5 milioni di voti che il capo dell'opposizione non sembra essere in grado di recuperare.