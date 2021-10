Turchia, Erdogan chiede il prolungamento delle missioni in Siria e Iraq

-afp

L'ufficio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha presentato al Parlamento di Ankara una richiesta di autorizzazione per estendere di due anni il mandato per le missioni militari in Siria e in Iraq. La richiesta riguarda anche il Libano nell'ambito della missione di peacekeeping dell'Onu. L'attuale autorizzazione per le operazioni oltre confine scade infatti il 30 ottobre.