Turchia, Erdogan accetta le dimissioni del ministro suo genero

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accettato le dimissioni, annunciate domenica via Instagram, dal ministro del Tesoro e delle Finanze Berat Albayrak, che è anche suo genero. Lo comunica in una nota l'ufficio del capo dello Stato, ringraziando Albayrak per il lavoro compiuto negli ultimi due anni, che secondo la presidenza di Ankara ha garantito "il minimo danno durante un periodo critico" all'economia del Paese.