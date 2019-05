Turchia, Bild: Ankara sospende acquisto missili russi S-400

La Turchia si asterrà per il momento dall'acquisto del sistema missilistico russo S-400. Lo riferisce la Bild citando fonti diplomatiche ad Ankara, secondo cui "la crisi economica in Turchia è aggravata dalla politica estera aggressiva di Erdogan. Non ci sarà consegna dell'S-400 a luglio, come annunciato dal presidente turco. Perché l'acquisto porterebbe a sanzioni da Washington, un disastro economico per la Turchia".