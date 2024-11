Turchia, aereo russo con 95 persone a bordo prende fuoco all'atterraggio: tutti salvi

Il motore di un aereo russo con 95 persone a bordo ha preso fuoco dopo l'atterraggio all'aeroporto di Antalya, nel sud della Turchia. Lo riferisce il ministero turco dei Trasporti, precisando che tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati evacuati in sicurezza e non si registrano feriti. L'aereo, un tipo Sukhoi Superjet 100 operato da Azimuth Airlines, era decollato da Sochi e trasportava 89 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Il pilota ha effettuato una chiamata di emergenza dopo l'atterraggio alle 21:34 ora locale e le squadre di soccorso e antincendio dell'aeroporto hanno rapidamente spento l'incendio. Non è stata resa nota una causa dell'incendio.