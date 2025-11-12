Turchia, aereo cargo militare precipita: morte le 20 persone a bordo

"I nostri eroici compagni d'armi sono stati martirizzati l'11 novembre 2025, quando il nostro aereo cargo militare C-130, decollato dall'Azerbaigian e diretto verso il nostro Paese, è precipitato vicino al confine tra Georgia e Azerbaigian", ha dichiarato il ministro della Difesa Yasar Guler in un messaggio pubblicato su X, insieme alle fotografie dei militari rimasti uccisi. La causa dell'incidente è oggetto di indagine. Una squadra turca incaricata di indagare sull'incidente ha raggiunto il luogo dell'incidente mercoledì mattina presto e sta ispezionando i rottami dell'aereo che si sono sparsi su un'area molto vasta, secondo quanto riportato dall'emittente turca Haberturk.