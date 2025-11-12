Turchia, aereo cargo militare precipita: morte le 20 persone a bordo

Secondo i media azeri i soldati a bordo avevano partecipato a una parata militare svoltasi a Baku, non era stato lanciato nessun messaggio di soccorso
Un aereo cargo militare turco è precipitato in Georgia: tutti i 20 membri dell'equipaggio sono morti. L'aereo C-130 era decollato dall'Azerbaigian ed era in viaggio di ritorno in Turchia quando si è schiantato martedì nel comune georgiano di Sighnaghi, vicino al confine con l'Azerbaigian. L'incidente era stato immortalato in un video in cui si vedeva l'aereo precipitare nel vuoto, girando su se stesso, mentre dalle estremità delle ali si alzano colonne di fumo grigio e altre parti del velivolo scendono in caduta libera staccate dal corpo principale fino allo schianto. Ancora ignote le cause dell'incidente.
"I nostri eroici compagni d'armi sono stati martirizzati l'11 novembre 2025, quando il nostro aereo cargo militare C-130, decollato dall'Azerbaigian e diretto verso il nostro Paese, è precipitato vicino al confine tra Georgia e Azerbaigian", ha dichiarato il ministro della Difesa Yasar Guler in un messaggio pubblicato su X, insieme alle fotografie dei militari rimasti uccisi. La causa dell'incidente è oggetto di indagine. Una squadra turca incaricata di indagare sull'incidente ha raggiunto il luogo dell'incidente mercoledì mattina presto e sta ispezionando i rottami dell'aereo che si sono sparsi su un'area molto vasta, secondo quanto riportato dall'emittente turca Haberturk.
Partito nella mattinata di martedì da Trabzon, città turca sul mar Nero, l'aereo era atterrato nella città azera di Ganja e dopo poco più di due ore è ripartito per rientrare in Turchia. Secondo i media azeri i soldati a bordo avevano partecipato a una parata militare svoltasi a Baku. Il C130 è scomparso dai radar circa 27 minuti dopo il decollo, poco dopo essere entrato nello spazio aereo georgiano e, secondo le autorità di Tblisi, non ha inviato alcun Sos che segnalasse situazioni di emergenza o richiesta di soccorso.