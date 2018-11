Turchia, Adriana Lima nella bufera per un gesto di estrema destra

La supermodella brasiliana Adriana Lima ha suscitato polemiche in Turchia in seguito alla diffusione di un video registrato all'inizio dell'estate. Nelle immagini, filmate in una palestra di Miami da un pugile turco, si vede l'attrice, "angelo" di Victoria's Secret, fare il gesto dei Lupi grigi, movimento ultranazionalista ritenuto responsabile dell'attentato a papa Giovanni Paolo II nel 1981. "E' stata ingannata", commenta il portavoce della Lima.

Nel video la modella mima il saluto del gruppo dei Lupi, sollevando solo indice e mignolo e unendo le altre dita della mano sinistra, emettendo poi un ululato. A registrare le immagini, un frequentatore della struttura americana, un pugile di origine turca, che avrebbe detto alla Lima che il segnale e il suono erano i nomi della sua palestra.



"Non era cosciente del contesto più ampio di ciò che stava facendo ed è delusa che sia stata manipolata la sua buona fede. Non ha legami con alcun partito politico in Turchia", ha detto l'assistente dell'ex moglie del cestista Marko Jaric ai media britannici.



Il gruppo dei Lupi grigi è attivo dagli anni Sessanta e ha compiuto attentati nei confronti di strutture pubbliche in Turchia, mosso da ideali militaristi e parafascisti.