Turchia, oltre 1.400 arresti nelle manifestazioni per il sindaco di Istanbul

In Turchia, nelle manifestazioni a sostegno del sindaco di Istanbul arrestato, sono state poste in custodia dalle forze dell'ordine finora 1.418 persone. Il primo cittadino Ekrem Imamoglu, sospeso dal suo incarico, è accusato di corruzione. Il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, dice che "979 sospetti sono stati fermati e 478 devono essere portati in tribunale" per la convalida. Nelle proteste di questi giorni ci sono stati violenti scontri fra dimostranti e forze dell'ordine.