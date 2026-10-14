Omicidio Tupac, 40 anni di carcere all'ex capo gang Duane "Keffe D" Davis

"Non si può strappare un uomo alla sua famiglia, non si può togliergli la vita stessa, tutto il suo futuro, e poi andarsene semplicemente via, specialmente quando quell'uomo è Tupac Shakur", ha detto la giudice Kierny. "Il mondo non ha mai dimenticato lui e la sua morte, e nemmeno Las Vegas", ha aggiunto. Tuttavia, il legale di Davis ha annunciato che farà ricorso.