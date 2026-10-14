Omicidio Tupac, 40 anni di carcere all'ex capo gang Duane "Keffe D" Davis
Nella giornata del 13 ottobre una giudice del Nevada ha pronunciato la sentenza con l'attribuzione della pena. Il mito dell'hip hop americano fu ucciso nel settembre del '96
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È stato condannato a una pena minima di 40 anni di carcere negli Stati Uniti Duane "Keffe D" Davis, l'uomo riconosciuto colpevole dell'omicidio dell'icona dell'hip hop e rap Tupac Shakur. Arriva così una svolta nel caso che dura da decenni e per cui nella giornata del 13 ottobre una giudice del Nevada ha pronunciato la sentenza con l'attribuzione della pena.
Il primo passo avanti qualche mese fa
Tupac fu colpito durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della Strip di Las Vegas nel settembre del 1996. Morì pochi giorni dopo all'età di 25 anni, mentre la sua popolarità era al culmine. Il caso è rimasto irrisolto per decenni ed è stato riaperto dopo che Davis iniziò a vantarsene in interviste e in un libro di memorie, rivelando tutto sul suo ruolo nella sparatoria. Alla fine di agosto una giuria lo aveva riconosciuto colpevole di omicidio di primo grado con arma letale. "Keffe D", questo il soprannome dell'ex capo della gang South Side Compton Crips, in quell'occasione si era dichiarato non colpevole.
Ora è arrivata la svolta. Davis è diventato l'unica persona mai incriminata per la morte di Tupac e data la sua età, 63 anni, trascorrerà probabilmente il resto della sua vita in carcere. L'uomo ha fissato con sguardo assente la giudice Carli Kierny mentre gli infliggeva una pena minima di 40 anni di galera.
Il processo potrebbe non finire qui
"Non si può strappare un uomo alla sua famiglia, non si può togliergli la vita stessa, tutto il suo futuro, e poi andarsene semplicemente via, specialmente quando quell'uomo è Tupac Shakur", ha detto la giudice Kierny. "Il mondo non ha mai dimenticato lui e la sua morte, e nemmeno Las Vegas", ha aggiunto. Tuttavia, il legale di Davis ha annunciato che farà ricorso.