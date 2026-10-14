L'unica persona mai incriminata

Omicidio Tupac, 40 anni di carcere all'ex capo gang Duane "Keffe D" Davis

Nella giornata del 13 ottobre una giudice del Nevada ha pronunciato la sentenza con l'attribuzione della pena. Il mito dell'hip hop americano fu ucciso nel settembre del '96

14 Ott 2026 - 00:00
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Afp

© Afp

È stato condannato a una pena minima di 40 anni di carcere negli Stati Uniti Duane "Keffe D" Davis, l'uomo riconosciuto colpevole dell'omicidio dell'icona dell'hip hop e rap Tupac Shakur. Arriva così una svolta nel caso che dura da decenni e per cui nella giornata del 13 ottobre una giudice del Nevada ha pronunciato la sentenza con l'attribuzione della pena.

Leggi anche
 The Sugarhill Gang

L'hip hop compie 50 anni, la rivoluzione culturale partita dal Bronx che ha conquistato il mondo

Tupac Shakur: omicidio. Ucciso in uno scontro a fuoco tra bande rap rivali

Omicidio del rapper Tupac Shakur, un uomo arrestato 27 anni dopo

Il primo passo avanti qualche mese fa

 Tupac fu colpito durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della Strip di Las Vegas nel settembre del 1996. Morì pochi giorni dopo all'età di 25 anni, mentre la sua popolarità era al culmine. Il caso è rimasto irrisolto per decenni ed è stato riaperto dopo che Davis iniziò a vantarsene in interviste e in un libro di memorie, rivelando tutto sul suo ruolo nella sparatoria. Alla fine di agosto una giuria lo aveva riconosciuto colpevole di omicidio di primo grado con arma letale. "Keffe D", questo il soprannome dell'ex capo della gang South Side Compton Crips, in quell'occasione si era dichiarato non colpevole.

Ora è arrivata la svolta. Davis è diventato l'unica persona mai incriminata per la morte di Tupac e data la sua età, 63 anni, trascorrerà probabilmente il resto della sua vita in carcere. L'uomo ha fissato con sguardo assente la giudice Carli Kierny mentre gli infliggeva una pena minima di 40 anni di galera.

Il processo potrebbe non finire qui

 "Non si può strappare un uomo alla sua famiglia, non si può togliergli la vita stessa, tutto il suo futuro, e poi andarsene semplicemente via, specialmente quando quell'uomo è Tupac Shakur", ha detto la giudice Kierny. "Il mondo non ha mai dimenticato lui e la sua morte, e nemmeno Las Vegas", ha aggiunto. Tuttavia, il legale di Davis ha annunciato che farà ricorso.

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
tupac

Sullo stesso tema