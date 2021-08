Tunisia, Usa: il Paese riprenda "la via della democrazia"

Afp

La Tunisia deve ritrovare rapidamente la "via della democrazia". Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca a Kais Saied pochi giorni dopo che il presidente tunisino ha preso il potere esecutivo e sospeso per un mese l'attivita' del Parlamento. In una telefonata di un'ora con Saied, il consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente americano Joe Biden, Jake Sullivan, ha espresso il suo sostegno alla "democrazia tunisina".