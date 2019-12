Tunisia, scontri a Jelma per la morte del giovane che s'è dato fuoco

Ancora momenti di tensione a Jelma, in Tunisia, dove la polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere un gruppo di manifestanti che sabato ha bruciato pneumatici e tirato pietre contro gli agenti. I disordini sono iniziati dopo il funerale del 25enne Abdelwahab El Hablani, morto dopo essersi dato fuoco per denunciare le proprie condizioni socioeconomiche disperate.