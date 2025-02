È morto all'ospedale grandi ustionati di Ben Arous il giovane tunisino che si era dato fuoco il 6 febbraio davanti alla stazione di polizia di Citè Riadh a Sousse. Il giovane si era dato fuoco dopo non essere riuscito a recuperare una somma sequestrata dalle autorità in una vicenda di sospetto consumo di droga. Le autorità locali hanno aperto un'indagine per chiarire le circostanze dei fatti.