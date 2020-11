Tunisia, manifestanti assaltano sede Agenzia entrate: scontri

-afp

In Tunisia sono state registrate tensioni tra forze dell'ordine e manifestanti a Om Laarayes, nel governatorato di Gafsa: gli agenti hanno dovuto far uso di lacrimogeni per disperdere i dimostranti che erano riusciti a entrare negli uffici della sede locale dell'Agenzia delle entrate. Le proteste erano scattate contro le misure del governo a favore dello sviluppo della regione, giudicate insufficienti dai manifestanti.