Tunisia, è morto in Arabia Saudita l'ex presidente Ben Ali

L'ex presidente tunisino, Zine El Abidine Ben Ali, è deceduto in una clinica in Arabia Saudita. Lo ha reso noto il suo avvocato Mounir Ben Salha a vari media locali. La settimana scorsa lo stesso legale aveva riferito che l'83enne era "molto stanco" dopo anni di trattamento per un tumore alla prostata. Ben Ali è stato alla guida del Paese per 23 anni, dal 1987 al 2011, quando fu costretto all'esilio a causaa di numerose proteste popolari.