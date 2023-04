Tunisia, arrestato il leader del partito di opposizione

Il leader del principale partito di opposizione in Tunisia, Rached Ghannouchi, è stato arrestato.

La polizia ha fatto irruzione nell'abitazione del politico, che è stato portato in una caserma di Aouina, a nord-est di Tunisi. L'abitazione è stata perquisita. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale tunisina Tap, la procura della divisione antiterrorismo avrebbe emesso per il leader di Ennahdha un mandato di arresto contro Ghannouchi per "incitamento" alla sedizione.